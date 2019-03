'Ouders overleden ggz-patiënt kregen zwijggeld aangeboden'

De ouders van een 29-jarige vrouw die in 2013 overleed in een ggz-instelling in Eindhoven, kregen na haar dood zwijggeld aangeboden. Dat heeft de moeder van de overledene gezegd tijdens een rechtszitting over de zaak. De instelling wil bevestigen noch ontkennen dat er zwijggeld is geboden. "Het is ons niet bekend", laat een woordvoerder weten.

De vrouw van 29 overleed aan een hartstilstand nadat een arts in opleiding haar een medicijn had toegediend waar ze overgevoelig voor was. Volgens het Openbaar Ministerie zette de instelling onervaren artsen in vanwege de hoge werkdruk en is er sprake van dood door schuld.

Het OM eist een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. Dat is een symbolisch bedrag omdat het OM niet wil dat een boete ten koste gaat van de zorg. Ook wordt er rekening mee gehouden dat de kwestie al jaren geleden speelde. De rechtbank doet later uitspraak in de zaak.

Gefaald

Verschillende familieleden van de vrouw namen vandaag het woord in de rechtbank. De moeder vertelde dat er geen enkele hulp of compensatie door de instelling werd geboden na het overlijden van haar dochter. Ze kreeg wel geld aangeboden om over de zaak te zwijgen, zegt ze. "Wat ben ik blij dat ik dat niet heb gedaan, zodat ik in ieder geval vandaag kan spreken."

Omroep Brabant meldt dat de vrouw haar spreektijd verder gebruikte om haar boosheid en verdriet te uiten. "Jullie hadden maar één opdracht: hou haar gezondheid in de gaten. Daarin is niet een beetje gefaald, niet een beetje niet opgelet, maar ze is compleet genegeerd met de dood tot gevolg."