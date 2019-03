Alle aanklachten tegen acteur Jussie Smollett vervallen

Alle aanklachten die liepen tegen de Amerikaanse acteur Jussie Smollett zijn vervallen. Er liepen zestien aanklachten tegen Smollett, omdat hij tegen de politie zou hebben gelogen over een racistische, homofobe aanval op hem. Nu er een streep is gezet door die beschuldigingen, zal de acteur niet meer worden vervolgd.

De aanklagers gaven geen gedetailleerde uitleg over waarom de aanklachten tegen Smollett vervallen, maar ze zeggen geen reden meer te zien om hem te vervolgen. Ook is niet duidelijk of er nieuw bewijs is gevonden waaruit de onschuld van Smollett zou blijken.

"Na het beoordelen van alle feiten en omstandigheden, waaronder meneer Smolletts vrijwillige maatschappelijke werk in de gemeenschap en het betalen van de borgsommen, zijn we van mening dat dit een rechtvaardige regeling en de juiste oplossing is in deze zaak", staat in een verklaring.

Smollett reageerde opgelucht op het vervallen van zijn aanklachten: