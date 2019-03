Ook Eerste Kamer achter noodwet brexit

Het kabinet krijgt definitief meer mogelijkheden om noodmaatregelen te treffen die onvoorziene gevolgen van de brexit moeten voorkomen. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een noodwet van minister Blok.

Op grond van die wet mag het kabinet zelf regels aanpassen om chaos te voorkomen, als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. Blok noemde eerder als voorbeelden van noodsituaties chaos bij de douane waardoor vee op de kade blijft staan en problemen met vergunningen.

De Tweede Kamer heeft wel afgedwongen dat de bevoegdheden van het kabinet iets minder ver gaan dan in het oorspronkelijke voorstel de bedoeling was. Zo gelden de speciale bevoegdheden van het kabinet niet een jaar, maar een half jaar. Verder vervalt een door een minister bedachte noodmaatregel na tien weken: wil de maatregel dan nog gelden, moet het parlement er alsnog mee akkoord gaan.

Twee maanden geleden stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de noodwet. Ook bij de stemming in de senaat was er ruime steun: alleen SP, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. De tegenstemmers vinden dat het kabinet onnodig veel bevoegdheden krijgt.