Europees Parlement stemt in met komst van omstreden 'uploadfilter'

Na jaren onderhandelen, compromissen sluiten en veel verzet heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe auteursrechtenrichtlijn. Daardoor worden internetplatforms als YouTube en Facebook aansprakelijk voor auteursrechtelijk beschermde video's, foto's en muziek.

Als gevolg van het omstreden 'artikel 13' uit de richtlijn moeten platforms filters moeten gaan installeren die auteursrechtelijk beschermd materiaal weren, vrezen tegenstanders. Dat zou ten koste gaan van de vrijheid op internet. Of de regels echt zo uitpakken, moet in de praktijk blijken. Afgelopen weekend nog gingen tegenstanders in Europese steden, waaronder in Amsterdam, de straat op om te protesteren. Alleen al in Duitsland waren er in verschillende steden tienduizenden mensen op de been.

De nieuwe richtlijn is bedoeld om makers, zoals artiesten of filmproducenten, te compenseren. Hun werk wordt nu vaak zonder toestemming geüpload naar online platforms. Pas als het online staat kan de rechthebbende bezwaar maken, maar die is dan al inkomsten misgelopen. Soms zijn er wel afspraken over betalingen, maar die zijn vrijwillig.