Te kleine schoenen en geen zwemles: kinderarmoede groot probleem

Gina heeft altijd gewerkt, maar omdat ze onder toezicht staat van instanties moet ze haar inkomen inleveren. Ze krijgt leefgeld totdat haar schulden zijn afbetaald. Haar schulden hebben zich in de loop der jaren flink opgestapeld, ze gaf meer geld uit dan er binnenkwam. "Dat ik schulden had, was deels mijn eigen schuld." Dat iemand in haar leven ook haar geld uitgaf, hielp niet mee. Zo liepen de schulden op en kwam ze in 2012 onder toezicht van de gemeente.

Het eerste jaar probeerde ze met 50 euro leefgeld per week haar gezin met (toen nog) twee jonge kinderen te onderhouden. Ze ging naar de voedselbank.

Doordat Gina en haar kinderen al jaren onder toezicht staan, is het voor hen inmiddels de normaalste zaak van de wereld geworden om te praten over geld. Haar dochtertje Victoria vroeg of ze, net als andere kinderen, op zwemles mocht, maar dat zit er nu niet in. "Dat is heel duur. Mijn zoon heeft ook lang moeten wachten, toen hij 7 jaar was ging hij pas op zwemles. Hij zat tussen de kleintjes."