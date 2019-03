Gelderse patiënten eisen toiletten in regionale treinen

De regionale treinen in de provincie Gelderland hebben geen wc. Twee Gelderlanders zijn daarom naar het College voor de rechten van de mens gestapt.

Zij eisen, ondersteund door patiëntenorganisaties en belangenvereniging Treinen met toiletten, dat de vervoerders Arriva, Connexxion en Breng hun treinen uitrusten met wc's.

Vandaag is er een zitting, waarvoor ook de provincie - die over regiovervoer gaat - is uitgenodigd. De kosten van het aanbrengen van de voorziening zijn hoog en er is geen wettelijke verplichting, erkennen de twee initiatiefnemers.

Anne van de Koppel vertelt aan Omroep Gelderland dat ze zich ongelijk behandeld voelt. "Het klinkt een beetje heftig als je spreekt over discriminatie bij wel of niet een wc in een trein. Maar wij staan voor een grote groep chronisch zieken en gehandicapten."

Eerste levensbehoefte

Zij kan niet reizen in een trein zonder toilet. "Terwijl ik wel afhankelijk ben van openbaar vervoer. Voor mensen zoals ik is een wc een eerste levensbehoefte." Ze wordt gesteund door patiëntenorganisaties als Bekkenbodem4All en de Stomavereniging.

Er zijn zo'n 2 miljoen mensen met prikkelbaar darmsyndroom; de helft hiervan heeft soms plotseling en snel - binnen 5 minuten - een wc nodig. Van de Koppel wijst erop dat ook zwangeren, zieken en jonge kinderen dringend behoefte kunnen hebben aan een toilet tijdens een treinreis.

Het College voor de rechten van de mens behandelt klachten over discriminatie en andere schendingen van mensenrechten. Het advies van het college is niet bindend.

De NS heeft sinds augustus een aantal omgebouwde Sprinters voorzien van wc's. De komende jaren worden nog zo'n 130 treinstellen aangepast.