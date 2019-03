Meerdere Duitse gemeentehuizen ontruimd vanwege dreiging

In zeker zes Duitse steden zijn vanochtend gemeentehuizen ontruimd. Het gaat om steden verspreid over het land. De aanleiding voor de ontruimingen is nog niet overal duidelijk, maar in meerdere gevallen is sprake van een dreigende situatie.

In Augsburg, met een kleine 300.000 inwoners de grootste van de betrokken steden, is er volgens de politie een "geweldsdreiging". De politie is massaal aanwezig en het tramverkeer in het centrum is stilgelegd.

In Kaiserslautern, Göttingen en Neunkirchen zijn e-mails binnengekomen waarin wordt gedreigd met een bom. De gemeentehuizen worden doorzocht door explosievenexperts met honden en de directe omgevingen zijn afgezet.

De andere ontruimde gemeentehuizen zijn in Chemnitz en Rendsburg. Onduidelijk is nog of er een verband is tussen de dreigingen.