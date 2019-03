Begrotingsoverschot stijgt meer dan verwacht

De overheid had in 2018 een begrotingsoverschot van 11 miljard euro. Dat is 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het overschot is hoger dan verwacht. Op Prinsjesdag ging het kabinet nog uit van een begrotingsoverschot van 0,8 procent in 2018.

De inkomsten van de overheid stegen vorig jaar met 4,7 procent naar 337 miljard euro. Dat kwam vooral door een stijging van de belastingen en wettelijke premies.

Schikking ING

De overheidsschuld daalde in 2018 verder en kwam uit op 52,4 procent van het bbp. Dat is ruim 405 miljard euro, oftewel ruim 23.000 euro per inwoner.

De schikking van ING met het Openbaar Ministerie leverde bijna 800 miljoen euro aan extra inkomsten op. De bank moest dat betalen omdat er onvoldoende was gecontroleerd op witwassen. In de Miljoenennota was het bedrag al meegerekend.