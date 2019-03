Verloren gewaand schilderij van Picasso teruggevonden

Buste de Femme, een verloren gewaand schilderij van Pablo Picasso dat in 1999 werd gestolen, is teruggevonden in Amsterdam. Kunstdetective Arthur Brand kwam het werk op het spoor via contacten in de Nederlandse onderwereld, schrijft de Volkskrant.

Het schilderij was eigendom van de Saudische zakenman Abdul Mohsen Abdulmalik al-Sheikh. Die kocht het in de jaren 80 van de Pace Gallery in New York, dat het weer had overgenomen van de erfgenamen van Picasso.

Het werk was 4 miljoen euro waard toen het twintig jaar geleden werd gestolen uit een afgesloten kamer op het jacht van de sjeik in het Franse Antibes, waar het was opgeslagen in afwachting van onderhoud van het schip. Het werd nooit meer teruggezien, hoewel er een beloning van zo'n 400.000 euro voor was uitgeloofd.

Onderpand

In 2015 hoorde kunstdetective Arthur Brand dat het schilderij ergens in Nederland zou hangen en dat het al sinds 2002 in de Nederlandse onderwereld circuleerde als onderpand bij drugs- en wapendeals. Het zou inmiddels in bezit zijn van een zakenman "die ermee in zijn maag zat".

"Als mensen in de gaten hebben dat het gestolen is, willen ze ervan af", zegt Brand in de krant. "Ze durven niet naar de politie te gaan omdat ze bang zijn te worden gepakt voor diefstal of heling, terwijl ze er niets mee te maken hebben. Dan komen ze bij mij uit."

Brand kreeg het schilderij in handen en inmiddels is de echtheid ervan vastgesteld door een een Amerikaanse expert. De waarde van Buste de Femme wordt nu geschat op 25 miljoen euro. Het is een portret van Dora Maar, in de jaren 30 en 40 de minnares van Picasso. Hij schilderde het in 1938, een jaar na zijn beroemdste schilderij Guernica.