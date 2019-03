Lagerhuis trekt meer macht uit handen May en gaat stemmen over brexit-plan-B

Het Britse parlement heeft het initiatief naar zich toegetrokken om te stemmen over alternatieve brexit-voorstellen. Een meerderheid van 329-302 stemde voor een amendement dat het Lagerhuis meer invloed geeft op hoe het nu verder gaat als May's brexit-deal het deze week niet gaat halen.

Het gaat straks om een niet-bindende stemming over die alternatieven, maar volgens correspondent Tim de Wit zal de politieke druk om de uitslag uit te voeren voor May wel hoog zijn.

Het amendement werd twee weken geleden ook ingediend en toen werd het nog met twee stemmen verschil verworpen. "Het Lagerhuis krijgt hiermee de mogelijkheid om plan B te gaan bepalen", zegt correspondent Tim de Wit. Waarschijnlijk gaat het woensdag stemmen over alternatieve opties.

"Dat kan gaan over een nieuw referendum of over een zachtere brexit, denk aan de status van Noorwegen, dat geen lid is van de Europese Unie maar wel nauwe banden heeft met de unie. Of het kan gaan over een no-deal-brexit."

May heeft van de Europese Unie tot en met vrijdag de tijd gekregen haar deal alsnog door het parlement te loodsen. Als dat zou lukken krijgt ze uitstel voor de brexit tot 22 mei. Als dat weer mislukt heeft May volgens de afspraken tot 12 april de tijd om te bepalen of de Britten gaan voor uitstel of meteen voor een no-deal-brexit.