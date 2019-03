De sirene van het luchtalarm blijft een jaar langer te horen

Het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand afgaat, blijft een jaar langer te horen. De sirene zou per 1 januari 2020 verdwijnen, maar minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer laten weten dat die datum niet haalbaar is.

Het uitstel is volgens de minister nodig omdat het versturen van een NL-Alert naar mobiele telefoons nog niet voldoende werkt in de grensstreek. Daarnaast wil een aantal veiligheidsregio's de sirenes 'overnemen', bijvoorbeeld in de buurt van de chemische industrie, en daar moeten nog afspraken over gemaakt worden.

De minister kondigde in 2016 al aan dat het luchtalarm op termijn zal verdwijnen, omdat waarschuwingsberichtjes naar mobiele telefoons (NL-Alert), calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media veel gerichter ingezet kunnen worden.

Lekkende tankauto

Het verdwijnen van het luchtalarm werd vorige maand nog ter discussie gesteld door burgemeester Paans van Alblasserdam. In februari gingen de sirenes in zijn gemeente niet af toen er een irriterende stof ontsnapte uit een lekkende tankauto. Er werd wel een NL-Alert verstuurd, maar volgens de burgemeester kon niet iedereen die ontvangen op zijn telefoon.

Paans vindt NL-Alert daarom nog geen goed alternatief voor het luchtalarm. "We willen iedereen kunnen bereiken", zei hij daar eerder over tegen RTV Rijnmond. Dat de minister de sirenes nu nog een jaar langer wil behouden, noemt hij dan ook een eerste stap in de goede richting. "Nu doorpakken voor behoud van het luchtalarm als een van de crisiscommunicatiemiddelen", aldus Paans.

Grapperhaus heeft gezegd dat een definitief voorstel om te stoppen met de sirene, die officieel het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) heet, nog aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.