Vliegtuig vliegt naar verkeerde bestemming en dat is 'vrij uniek'

Volgens luchtvaartdeskundige Hans Heerkens van de Universiteit Twente is het 'vrij uniek' dat een vliegtuig per ongeluk naar de verkeerde bestemming vliegt.

"Eind jaren 80 is er een keer een toestel van de Amerikaanse maatschappij Northwestern in Brussel geland, terwijl de piloten dachten dat ze op de luchthaven van Frankfurt waren aangekomen. Die piloten gingen zelf in de fout. In het geval van vanochtend hebben de piloten de vlucht in principe goed uitgevoerd, ze dachten op de een of andere manier echt dat ze naar Edinburgh moesten."

Het blijft gissen waar het precies is misgelopen. Het zou kunnen zijn dat de planningsafdeling van British Airways de extern ingehuurde piloten een verkeerd vliegplan heeft doorgegeven.

British Airways zegt dat de veiligheid van de passagiers niet in gevaar is geweest. De luchtvaartdeskundige durft dat wel te geloven. "Ik denk dat het een verbijsterende samenloop van omstandigheden is geweest, maar geen onveilige situatie. Het is vooral een grappig verhaal. De Europese luchtvaartautoriteit, EASA, zal er vast een onderzoek aan wijden."

Uiteindelijk zijn alle passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij op de juiste bestemming aangekomen. Het toestel vloog na een paar uur in Edinburgh door naar Düsseldorf.