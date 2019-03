Scott Walker overleden, zanger van 'The Sun Ain't Gonna Shine Anymore'

Later werd hij ook een inspiratiebron voor artiesten als David Bowie en Jarvis Cocker. Maar hij had ook invloed op andere bekende rockbands. Zoals The Last Shadow Puppets, de band van Alex Turner van Arctic Monkeys, op Thom Yorke van Radiohead en The Smiths.

Verder staat Walker bekend om zijn experimentele en onvoorspelbare stijl. Zijn eerste solo-albums heten 1, 2, 3 en 4. Soms liet hij jarenlang niks van zichzelf horen en kwam dan ineens met een plaat.

Waaraan Walker is overleden, is niet bekend.