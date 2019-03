Pleidooi voor 30 km per uur in bebouwde kom

De brancheorganisatie van de auto- en fietsindustrie, RAI Vereniging, wil dat maximaal 30 km/uur de nieuwe standaard wordt voor wegen binnen de bebouwde kom. Dat is beter voor de verkeersveiligheid en ook tegen de geluidsoverlast van het verkeer.

Voorzitter Steven van Eijck zei in het NOS Radio 1 Journaal dat er de laatste jaren veel nieuwe vervoersmiddelen zijn bijgekomen, zoals de speedpedelec, de e-bike, elektrische scooters en steps. "Alles komt nu de weg op en dat rijdt allemaal over de wegen en met verschillende snelheden. Dat is prima, maar niet als dat verkeersslachtoffers met zich meebrengt."

Binnen de bebouwde kom is het aantal verkeersslachtoffers de laatste jaren gedaald, maar het aantal gewonden nam toe.

Remweg

Binnen de bebouwde kom valt bijna 70 procent van de wegen nu binnen een 30-kilometerzone. Dat helpt niet, zegt Van Eijck, omdat er volgens hem niet genoeg gehandhaafd wordt. Toch is dat belangrijk, want 30 of 50 km per uur maakt een groot verschil. "Als je 50 km per uur rijdt op een droog wegdek heb je 19 meter nodig om af te remmen. Als je 30 rijdt, is dat maar 7 meter. Dus het is echt iets wat helpt."

Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad op gang te houden, wil Van Eijck de maximumsnelheid van 50 of 70 km per uur in stand laten.

VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is blij met het voorstel. "Wij pleiten hier al langer voor en als meerdere partijen dat doen worden wij daar als VVN heel blij van", zei woordvoerder José de Jong.

Als die regel in elke stad wordt ingevoerd, kan er geen misverstand meer bestaan over hoe hard je mag, denkt De Jong. "Handhaving blijf belangrijk, maar als de regel ingesteld is, gaan heel veel mensen zich daaraan houden."