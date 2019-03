Zeker acht doden bij blikseminslag in school in Congo

In een school in de Democratische Republiek Congo zijn zeker acht mensen om het leven gekomen door een blikseminslag. Er zijn ook berichten over elf doden.

Onder de slachtoffers zijn zeker zeven scholieren en een leraar. Vijf mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het zware onweer woedde vrijdagavond boven de stad Kikwit, in het zuidwesten van het land. Het nieuws werd vandaag bekend. De bliksem zou zijn ingeslagen in een klaslokaal, waarbij de deuren in brand vlogen, schrijven verschillende media.