Partij voor de Dieren wil hertelling van de statenverkiezing in Groningen

De Partij voor de Dieren wil dat alle stemmen van de provinciale verkiezingen van afgelopen week in Groningen opnieuw worden geteld. De partij heeft het over onverklaarbare verschillen tussen het aantal uitgereikte stembiljetten en de uitgebrachte stemmen.

Fractievoorzitter Ankie Voerman zegt dat de uitslag boven alle twijfel verheven moet zijn en dat dit nu niet het geval is. Alleen al in de stad Groningen zouden er 70 onverklaarde verschillen zijn tussen de aantallen stembiljetten en uitgebrachte stemmen.

"Zo zijn er op 16 stembureaus in totaal 21 stembiljetten meer geteld dan er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Een stembiljet te weinig is nog te verklaren, maar een teveel betekent dat mensen meer dan één stem hebben uitgebracht."

Foutmarges bij handmatig tellen

Ook noemt Voerman het vreemd dat haar partij donderdag twee zetels kreeg toebedeeld en een dag later één. Verder wijst de partij op onderzoek van de Politieke Academie in 2017 dat zou hebben uitgewezen dat er structureel fouten worden gemaakt bij het handmatig tellen. "De foutmarges van gemiddeld 0,11 procent kunnen een grote rol spelen in het toebedelen van restzetels."

Als het Centraal Stembureau het verzoek tot hertellen in Groningen afwijst, kan de Partij voor de Dieren het verzoek nog voorleggen aan de leden van Provinciale Staten in de oude samenstelling.