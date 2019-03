Steenrijke Duitse familie doet miljoenendonatie na onthullen naziverleden

Een van de rijkste families in Duitsland wil zo'n 10 miljoen euro aan goede doelen schenken nu duidelijk is geworden dat hun voorouders samenwerkten met de nazi's. Een woordvoerder van de familie Reimann heeft dat gezegd tegen Bild am Sonntag.

Uit documenten blijkt volgens de tabloid dat Albert Reimann senior en Albert Reimann junior trouwe aanhangers van het regime van Adolf Hitler waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Ze waren schuldig", zegt woordvoerder Peter Harf, topman bij het familiebedrijf JAB Holdings, tegen Bild. "De twee ondernemers zijn inmiddels allebei overleden, maar hadden eigenlijk in de gevangenis moeten zitten." Albert Reimann senior overleed in 1954, junior in 1984.

Dwangarbeiders in fabrieken

Vader en zoon legden de basis voor het huidige conglomeraat, dat investeert in merken als Clearasil, Calgon en Senseo. Met het bedrijf vergaarde de familie een vermogen dat wordt geschat op zo'n 33 miljard euro.

De ondernemers zouden in 1943 zo'n 175 Russische burgers en Franse krijgsgevangen als dwangarbeiders hebben laten werken in fabrieken van het familiebedrijf. De arbeiders zouden zeer slecht zijn behandeld.

Daarnaast verleende Reimann senior al in 1931 financiƫle steun aan de SS en produceerde het bedrijf van de familie tijdens de oorlog voor de Wehrmacht en de Duitse wapenindustrie.

'We schamen ons'

Harf zegt dat ze zo'n 20 jaar geleden signalen kregen en in de familiegeschiedenis doken om details te achterhalen. In 2014 schakelden ze een historicus in om onderzoek te doen naar de banden van de familie met de nazi's.

Omdat niet duidelijk is of de dwangarbeiders en hun nabestaanden ooit zijn gecompenseerd, stelt de familie nu een bedrag van zo'n 10 miljoen euro beschikbaar. "We zijn in gesprek over wat we nog kunnen doen. We schamen ons."