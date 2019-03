Een trein heeft een auto geschept op een spoorwegovergang in Breda. In de auto zaten een moeder en kind. Zij konden op tijd uit de wagen komen. Ook in de trein raakte niemand gewond.

De auto viel vanmiddag stil op de spoorwegovergang. De auto en trein kwamen na ongeveer 500 meter na de botsing tot stilstand.

Vanwege het ongeluk is geen treinverkeer mogelijk tussen Lage Zwaluwe en Breda. De NS verwacht dat de problemen tot ongeveer 19.30 uur duren.