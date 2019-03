Duitse campagne voor fietshelmen met halfnaakte modellen valt verkeerd

In Duitsland is ophef ontstaan over een nieuwe campagne voor fietshelmen van het Duitse ministerie van Vervoer. Op de posters zijn mannen en vrouwen afgebeeld die alleen ondergoed en een helm dragen. Seksistisch, vinden critici.

Met de foto's en de slogan "het ziet er niet uit, maar redt wel m'n leven", wil de Duitse overheid fietsers ervan overtuigen dat ze beter een helm kunnen dragen. Het is de bedoeling dat de aanplakbiljetten dinsdag door het hele land worden verspreid.

'Genante actie'

Maar als het aan vrouwelijke leden van regeringspartij SPD ligt, wordt de campagne meteen stopgezet. "Het is genant dat de minister zijn beleid wil verkopen met halfnaakte modellen", zei SPD'er Maria Noichl tegen tabloid Bild.

SPD-minister Giffey van Familiezaken haalde op sociale media ook uit naar minister Scheuer van Vervoer (CSU). "Normale kleding past ook prima bij een helm", schreef ze bij een foto van zichzelf.