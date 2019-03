Gaan anti-establishmentpartijen ook scoren bij de Europese verkiezingen?

In Frankrijk is de situatie eigenlijk al wekenlang ongewijzigd. Macrons regeringspartij (LREM) en de rechts-populistische RN van Marine Le Pen zijn bezig met een nek-aan-nekrace.

Met Lega en de Vijfsterrenbeweging is Italië het enige land in Europa dat geheel wordt geregeerd door populisten. Lega is sinds de regeringsdeelname bijna verdubbeld in de peilingen en heeft een reeks overwinningen op z'n naam geschreven bij regionale verkiezingen. De Vijfsterrenbeweging daarentegen krijgt dreun na dreun in de peilingen en staat nu zelfs derde onder de Democratische Partij.

Opkomst van Vox in Spanje

In Spanje is de nieuwe uiterst rechtse partij Vox aan een opmars bezig. Op 28 april worden in Spanje nationale verkiezingen gehouden. De nieuwe partij zal vanuit het niets met 32 zetels in het Spaanse parlement (350 zetels) komen, berekende de krant El Periódico op basis van het gemiddelde van een aantal peilingen.

Baudet kwam volgens een Vox-woordvoerder naar Madrid om een demonstratie bij te wonen. De FvD-leider was volgens de woordvoerder "diep onder de indruk".

AfD op 9 procent

Forum voor Democratie heeft in Duitsland de meeste overeenkomsten met de Alternative für Deutschland. De AfD'ers staan op dit moment op 9 procent in de peilingen voor de 'Europawahl'. Eind vorig jaar haalden ze in de peilingen nog 14 tot 16 procent.

In Oostenrijk komen de plannen van regeringspartij FPÖ dicht bij het programma van Forum. De FPÖ staat op dit moment op 23,8 procent in de peilingen, op de tweede plek na de partij van bondskanselier Kurz.

De conservatief-nationalistische koers wordt in Polen vooral vertegenwoordigd door de huidige regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Die loopt in de meeste peilingen voorop.

De Wever vergelijkt zich met Baudet

In België vergelijkt de leider van de N-VA, Bart de Wever, zichzelf met Baudet. "Hij draagt dezelfde ideeën uit over migratie, cultuur en de natiestaat."

De N-VA werd met deze thema's de grootste partij van het land en ging meeregeren. Maar critici zeggen nu dat de partij veel principes in de ijskast heeft gezet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werd de N-VA afgestraft. Groen groeide en aan de andere kant Vlaams Belang, een partij die op onderdelen eveneens dicht bij FvD staat. De volgende graadmeter is al snel: op 26 mei zijn er, tegelijkertijd met de Europese verkiezingen, landelijke verkiezingen.

In Denemarken en Finland, waar binnenkort parlementsverkiezingen worden gehouden, staan de rechts-populisten volgens de laatste peilingen op verlies. Zweden is het enige Scandinavische land waar de rechts-populisten bij de Europese parlementsverkiezingen in opmars zijn en de tweede partij kunnen worden.