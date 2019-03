Legendarische Israëlische spion Rafi Eitan overleden

Zelf zei Eitan jaren later dat de overmeestering van Eichmann een van de makkelijkste acties was die hij ooit had uitgevoerd. "Je tikt hem op de rechterschouder en draait zijn linkerschouder naar je toe. Dan klem je zijn hoofd tussen je handen en sleep je hem mee."

Eitan controleerde naar eigen zeggen op de achterbank van de auto direct of het daadwerkelijk Eichmann betrof. "Toen ik het harde litteken van zijn blindedarmoperatie voelde, wist ik: dit is de man."

Pollard

In de jaren 80 was Eitan verantwoordelijk voor de inzet van de Amerikaanse spion Jonathan Pollard. Die bezorgde Israël veel informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten. Toen de affaire uitkwam, leverde dat een serieuze deuk op in de relatie tussen de VS en Israël.

De kwestie-Pollard kostte Eitan zijn baan, waarop hij eerst het bedrijfsleven en later de politiek inging. Hij was minister van Pensioenzaken en zat enige tijd in het parlement.

Dankbaarheid

Politieke kopstukken benadrukken dat Israël met de dood van Eitan een legendarisch persoon armer is. "Zijn betrokkenheid bij Israël, de staatsveiligheid en in het bijzonder de operatie om nazi-crimineel Eichmann gevangen te nemen zal voor altijd in onze geschiedenis zijn verankerd", zegt Knesset-voorzitter Edelstein.

"Rafi was in zijn ziel een vechter", stelt president Rivlin. "We zeggen hem gedag in grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de mensen en de staat heeft gedaan."