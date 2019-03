Verborgen zelfportret Van Gogh redt schilderij uit depot

Een schilderij dat bijna 30 jaar lang was opgeslagen was in depot blijkt toch een echte Van Gogh. De twijfels die er waren zijn weggenomen na onderzoek door het Van Gogh Museum. Een verborgen zelfportret levert het bewijs.

Vaas met klaprozen hing sinds de jaren 50 in een museum in het Amerikaanse Hartford, maar verdween in 1990 uit beeld omdat er getwijfeld werd aan de authenticiteit. Omdat de onderzoeksmethoden tegenwoordig beter zijn, besloot het museum het Van Gogh Museum in Amsterdam om een nieuw onderzoek te vragen.

Door röntgenonderzoek ontdekte Van Gogh-expert Louis van Tilborgh dat er onder het stilleven een zelfportret van de Nederlandse schilder verstopt zat. Die hergebruikte vaak doeken uit geldgebrek. Dat was ook de reden dat hij zoveel stillevens en zelfportretten schilderde: modellen waren te duur.