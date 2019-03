Freek de Jonge verstoort Boekenbal met oproep tegen Baudet

Toen Aendekerk probeerde haar toespraak te hervatten, vroeg De Jonge opnieuw om aandacht. "Ik vind dat we aan het begin een statement moeten maken over de toespraak die Thierry Baudet heeft gehouden."

De Jonge verwijst naar de overwinningsspeech van Baudet. Hij stelde daarin dat "onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen en onze bestuurders".

Ultrakritisch

De meningen in de zaal over de interruptie lijken verdeeld. Er is applaus en een enkeling schreeuwt "Ik ben met Freek", maar er wordt ook tot stilte gemaand en gevraagd om aandacht voor Aendekerk. "Het is toch gewoon zo, doe niet zo dom", bijt De Jonge critici nog toe.

De CNPB-directeur hervat haar toespraak met de woorden dat ze als kind al droomde te spreken op het boekenbal. "Dit is tot nu toe precies wat ik me als klein meisje voorstelde van het bal - maar niet helemaal", lacht ze, met applaus tot gevolg. "Een zaal vol ultrakritische luisteraars, die stuk voor stuk vonden dat ze een veel betere speech hadden kunnen schrijven. Die droom is uitgekomen."

Na afloop zei De Jonge tegen het ANP dat hij bijval had gekregen. "Er zit hier een groep mensen bij elkaar die heel erg gekwetst is door wat de leider van de grootste partij heeft gezegd over dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de oorzaak zijn van alle ellende. Daar hadden we vanavond eventjes acht op moeten slaan."

Schrijfster Aafke Romeijn was het niet eens met de cabaretier. Op Twitter noemt ze het "genant in het kwadraat" dat De Jonge "minutenlang door de presentatrice heen heeft staan schreeuwen, terwijl zij stilte vroeg voor de slachtoffers in Utrecht".