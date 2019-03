Curaçao laat 'illegale' Venezolanen vrij

Curaçao heeft gisteravond voor het eerst 21 Venezolanen vrijgelaten die het land illegaal waren binnengekomen en vastzaten in de voormalige Koraal Specht-gevangenis. De officiële reden is dat er geen uitzicht meer is op uitzetting. De Venezolanen kunnen niet terug naar hun eigen land, omdat Venezuela de grenzen heeft gesloten en niemand meer het land in kan.

De Venezolaanse president Maduro sloot op 19 februari de grenzen met de Antillen als represaillemaatregel tegen Curaçao, omdat dat oppositieleider Guaidó had erkend als interim-president. Bovendien gaf Curaçao grondgebied vrij aan de Verenigde Staten om van daaruit hulpgoederen naar Venezuela te brengen.

Aanvankelijk stond Venezuela nog wel toe dat illegale landgenoten die werden opgepakt toch nog konden worden teruggestuurd, via een luchtbrug tussen Willemstad en Caracas. Sinds deze week kan dat niet meer.

De politie op Curaçao vreest een hausse aan Venezolanen, nu ze niet meer worden vastgezet en teruggestuurd. Gisteren arriveerden de eerste 17.