Joodse organisaties in België en Nederland konden er niet om lachen. Die zagen in de praalwagen sterke gelijkenissen met stereotyperingen zoals die in nazikrant Der Stürmer. "De kromme neus en de koffers met geld zijn typerend voor het nazisme van 1939", schrijft de belangenkoepel Forum der Joodse Organisaties (FJO) op zijn website. Humor moet kunnen, maar hier is volgens de organisatie een grens overschreden.

Assen van de Holocaust

Ook een woordvoerder van de Europese Commissie noemde het in Belgische media "ondenkbaar dat deze beelden paraderen door Europese straten". "Zeker voor de Europese Unie, die is gebouwd op de assen van de Holocaust, is het een plicht om de Joodse gemeenschappen te beschermen", stelde de woordvoerder in Het Laatste Nieuws. "Wij Europeanen hebben niet de luxe om dit licht op te nemen."

De burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA), neemt het op voor de carnavalsvereniging. Hij zegt te betreuren dat Aalst Carnaval van de Unescolijst kan verdwijnen en zegt dat De Vismooil'n geen antisemitische bedoelingen had.

Hij meent dat in de context van het carnaval veel mogelijk moet zijn en censuur uit den boze is. "We gaan niet toelaten dat moslims, katholieken of joden beslissen waarmee we kunnen lachen", zegt hij.