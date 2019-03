Duizenden Utrechters herdenken slachtoffers samen: 'Stad is opnieuw stil'

"We staan hier om te laten zien dat Utrecht één is", vertelt een van de deelnemers van de stille tocht in Utrecht. "Het lijkt alsof deze gebeurtenis iedereen iets dichter bij elkaar heeft gebracht."

Kijk hier live-beelden van de stille tocht

Ze is een van de duizenden mensen die zich rond 19.00 uur op het Jaarbeursplein hebben verzameld om te laten zien dat ze meeleven met de slachtoffers van de aanslag van maandag, en hun nabestaanden. Veel van hen hebben rode en witte bloemen meegenomen. Sommigen zijn gekleed in het rood en wit, de kleuren van de gemeente.

"Hartverwarmend", noemt burgemeester Jan van Zanen de opkomst in een toespraak. Hij zegt dat bij veel inwoners ook nu nog ongeloof en afschuw heerst. "Vandaag is onze stad opnieuw stil. We laten zien dat in Utrecht geen plaats is voor haat en geweld." Na de speech is er een moment van stilte.

Bekijk hier de hele toespraak van de burgemeester en beelden van de stille tocht: