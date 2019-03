Elf arrestaties rond Frankfurt om verdenking voorbereiding aanslag

In Duitsland zijn elf mensen gearresteerd die ervan worden verdacht dat ze een aanslag wilden plegen. De hoofdverdachten zouden banden hebben met een salafistische organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie in Frankfurt wilden ze bij de aanslag auto's en vuurwapens gebruiken met als doel zo veel mogelijk mensen te doden.

De verdachten zijn tussen de 20 en 42 jaar. Ze zijn aangehouden bij politieacties in de regio Frankfurt. De vermoedelijke leden van een terroristische organisatie hadden, volgens het OM, al contact gehad met een wapenhandelaar, geld hebben ingezameld en een groot voertuig hebben aangeschaft.

Bij de invallen op verschillende adressen is 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen, messen, drugs en computerapparatuur.

Ongelovigen

Als hoofdverdachten worden gezien een man van 21 uit Offenbach, dat ten oosten van Frankfurt ligt, en twee broers van 31 uit Wiesbaden, aan de westkant van de stad.

Het OM heeft nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de arrestanten of over de doelwitten die ze op het oog zouden hebben.

Het lijkt te gaan om mensen die vanuit radicaal-islamitisch gedachtegoed handelen: zo wilden ze, volgens het Openbaar Ministerie in Frankfurt, zoveel mogelijk 'ongelovigen' treffen, de term waarmee geradicaliseerde moslims vaak niet-moslims aanduiden.

Aan de huiszoekingen en arrestaties deden zo'n 200 politiemensen mee, onder wie agenten van speciale eenheden.