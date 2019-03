Minder motoragenten in wielerwedstrijden, KNWU om tafel met ministerie

De KNWU heeft een gerichte oplossing voor de problematiek in gedachten. "Als iedereen het net zo belangrijk vindt als wij dat vinden, geef dan een wielerkoers een andere status. Momenteel is het zo dat alleen de politie verkeersdeelnemers tot stilstand kan manen. Eigenlijk is het zo dat iedereen in een wielerkoers in Nederland in overtreding is. Zowel renners als volgers. Soms is het zo dat we achteraf verkeersboetes moeten terugdraaien, omdat deelnemers aan een wedstrijd later geflitst blijken te zijn. Dat is nog best lastig."

In België doen ze het anders

In België is het anders geregeld, weet Veneberg. "Daar zijn wielerkoersen opgenomen in de verkeerswet. Daar kom je het zelfs tegen in een theorie-examen. Krijg je een vraag over wat je moet doen in een wielerwedstrijd."