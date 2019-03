Mark de J. krijgt hogere straf voor moord op zakenman Everink

Oud-tenniscoach Mark de J. is door het gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor de moord op zakenman Koen Everink. Dat is twee jaar meer dan de rechtbank in Utrecht hem ruim een jaar geleden oplegde. De straf is gelijk aan de eis van het OM.

Everink werd op 4 maart 2016 dood aangetroffen in zijn villa in Bilthoven. De miljonair was door tientallen messteken om het leven gebracht. Hij werd door zijn 6-jarige dochter gevonden in de ochtend na de moord in een plas bloed.

Goksverslaafd

De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman. Hij heeft altijd stellig ontkend en ging daarom in hoger beroep tegen de eerste uitspraak. De J. zei dat hij korte tijd was ontvoerd door een groep mannen en dat de ontvoerders Everink om het leven hebben gebracht.

Ook in hoger beroep gingen de rechters niet mee in dat verhaal.

Het OM stelde tijdens een eerdere zitting dat er een overmacht aan bewijs was voor de schuld van De J; op het heft van het moordwapen waren dna-kenmerken van hem gevonden. Ook was er een bloedspoor van Everink in de auto van De J. Verder werd het horloge van de zakenman aangetroffen bij De J.

Ook had hij volgens het OM aantoonbaar pogingen ondernomen om het onderzoek te dwarsbomen en geprobeerd valse informatie in het dossier te krijgen.