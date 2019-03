Water zakt, 'vooralsnog zijn Mozambikanen op zichzelf aangewezen'

Zijn dorp was een soort eiland geworden in een zee van modder. Een man uit het rampgebied in Mozambique reisde per kano twaalf kilometer naar de dichtstbijzijnde weg, zijn spullen in een zak op zijn hoofd.

Het is een tekenend beeld voor de situatie in Mozambique na orkaan Idai, zegt correspondent Bram Vermeulen vanuit het rampgebied. "Mozambikanen zijn zelf aan de slag gegaan. Waar ik was, zag ik geen internationale hulpverleners, wel Mozambikaanse hulpverleners die zelf met kleine bootjes naar dorpen gingen. Vooralsnog zijn Mozambikanen op zichzelf aangewezen."

"Het is inderdaad ontzettend lastig om hulp te verlenen in het binnenland omdat het niet goed toegankelijk is", zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis. "Maar we zien nu dat het water begint te dalen en dat het steeds gemakkelijker wordt om bepaalde gebieden te bereiken. Dat gaan we natuurlijk meteen doen."

Hoe hard hulp nodig is, blijkt uit deze reportage van Bram Vermeulen: