Voormalig minister en Eurocommissaris Frans Andriessen (89) overleden

Voormalig KVP-leider en minister van Financiën Frans Andriessen is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP.

Andriessen was in 1972 de laatste lijsttrekker van de Katholieke Volkspartij en speelde in de jaren daarna een belangrijke rol bij de totstandkoming van het CDA.

Den Uyl

Als fractieleider van de KVP steunde hij het linkse kabinet-Den Uyl, maar hij stond er ook kritisch tegenover omdat hij vond dat het veel te veel geld uitgaf. Mede omdat Den Uyl Andriessen niet in zijn tweede kabinet wilde, ging het CDA in 1977 met de VVD regeren.

Andriessen werd in dat kabinet onder leiding van premier Van Agt minister van Financiën. Het kabinet beloofde fors te gaan bezuinigen om de economie weer op orde te brengen, maar er kwam weinig van terecht. Uit frustratie daarover trad Andriessen in 1980 af.

Delors

Hij was daarna dertien jaar lang lid van de Europese Commissie. Als vicevoorzitter aan de zijde van de Fransman Jacques Delors speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese Unie en de oprichting van de Economische en Monetaire Unie, die later leidde tot de invoering van de euro.