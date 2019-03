Nieuwe laadpalen in Utrecht: een eitje bakken met stroom uit je auto

Een eitje bakken of een wasje draaien met stroom uit je elektrische auto: in Utrecht kan het vanaf vandaag. In het Muntgebouw werd in het bijzijn van koning Willem-Alexander een nieuw energie -en mobiliteitssysteem gelanceerd. Dit betekent dat er in de Domstad een netwerk van laadpalen is die elektrische auto's niet alleen kunnen opladen, maar ook ontladen. Het is de eerste Nederlandse gemeente die dit systeem invoert.

In totaal zijn er in de stad 145 van zulke laadpalen geplaatst. Het project is een samenwerking tussen Renault en We Drive Solar, een Utrechtse organisatie die "elektrisch rijden met de kracht van de zon" mogelijk maakt. "Doordat je de elektrische auto's ook kunt ontladen, kun je de duurzame zonne-energie weer teruggeven aan het elektriciteitsnet", vertelt directeur Robin Berg.

Berg sloot samen met de koning een elektrische auto aan op een bidirectionele laadpaal, zoals een paal die zowel kan opladen als ontladen wordt genoemd. Een verrassing voor de toeschouwers: de koning reed hierna weg in de auto die ze zojuist hadden opgeladen.



Hoe dat ging zie je in deze video: