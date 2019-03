Spijkerbroekenfabrikant Levi Strauss weer naar de beurs

Levi's is terug op Wall Street. De iconische spijkerbroekenfabrikant is weer aan de beurs genoteerd. Met 17 dollar per aandeel wordt 623 miljoen dollar (550 miljoen euro) opgehaald. Het bedrijf heeft daarmee een beurswaarde van 6,6 miljard dollar.

Jeans doen het goed bij beleggers, zo bleek bij de start van de beurshandel. Het aandeel schoot omhoog naar 22,22 dollar, 30 procent boven de introductieprijs.

Het geld dat met de beursgang wordt opgehaald wil het bedrijf steken in de verkoop en e-commerce, zegt topman Chip Bergh.

De beursnotering is niet de eerste. In 1971 ging Levi Strauss al eens naar de beurs. In 1985 werd het echter door de familie Strauss van de beurs gehaald. En die geeft het bedrijf dus nu weer terug aan de markt.

Tegenslagen

De denimgigant bestaat inmiddels 145 jaar. Grondlegger is de Duits-Joodse emigrant Oskar Levi Strauss, die in 1847 naar de Verenigde Staten verhuisde en in New York een kledingfabriek begon. Samen met kledingmaker Jacob Davis bedacht hij de spijkerbroek, een sterke broek verstevigd met klinknagels voor de goudzoekers en pioniers in het Wilde Westen.

Levi Strauss & Co is de bekendste denimfabrikant en heeft behalve Levi's ook de merken Dockers en Denizen. De spijkerkleding wordt in 110 landen verkocht. De afgelopen jaren waren er verschillend tegenslagen op de kledingmarkt, maar de laatste tijd gaat het weer beter.

De groei zit vooral buiten de VS. Het bedrijf heeft een omzet van bijna 5 miljard euro, waarvan bijna de helft buiten Amerika wordt verdiend. In 2018 verdubbelde de nettowinst ruim, van 118 naar 250 miljoen euro.