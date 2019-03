Nederlandse inzamelingsactie voor Mozambique: 'Mijn familie is in gevaar'

"Mijn familie in Mozambique leeft nog, maar de situatie is erg dramatisch. Ze zijn in gevaar, want ze hebben geen water, voedsel en elektriciteit." Daarom is Anifa Pereira, voorzitter van Casa de Mozambique, een vereniging voor Mozambikanen in Nederland, een hulpactie gestart. "Want alle hulp is nodig", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Naast levensmiddelen vraagt Pereira ook om logistieke hulp, voor de inwoners die vorige week hard werden getroffen door cycloon Idai die voor een enorme ravage heeft gezorgd. "Ik ben op zoek naar opslagruimte, maar bijvoorbeeld korting voor het versturen van zeecontainers of voor luchttransport is ook welkom."

Eergisteren had ze voor het laatst haar schoonfamilie uit de zwaar getroffen stad Beira aan de telefoon. En dat deed haar veel. "Het is heel emotioneel. Ze zeiden: help, help, help. Het doet mij heel veel pijn en ik vind het frustrerend dat ik niet naar hen toe kan."

Wel probeerde ze al geld te sturen naar haar familie, die niet in Beira woont. "Zodat mijn familie daarnaartoe kan, maar dat is moeilijk want de familie bestaat niet uit een of twee personen, maar misschien wel uit tweehonderd."