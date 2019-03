Stafchef zelfbenoemd interim-president Guaidó opgepakt

In Venezuela is de stafchef van zelfbenoemd interim-president Guaidó opgepakt. Agenten vielen voor zonsopgang het huis van Roberto Marrero in Caracas binnen en namen hem mee, volgens het kantoor van Guaidó.

In eerste instantie werd ook gemeld dat parlementslid Sergio Vergara was opgepakt, maar die liet daarna weten dat dat niet zo was. Zowel Marrero als Vergara vergezelde Guaidó onlangs toen die laatste op bezoek ging in verschillende Latijns-Amerikaanse landen om steun te vergaren.

Guaidó riep zich in januari uit tot interim-president en wil dat president Maduro vertrekt. Die is niet van plan om op te stappen en heeft nog steeds de steun van het leger. Veel westerse landen hebben Guaidó inmiddels erkend als de legitieme leider van Venezuela.

Ook het huis van Vergara werd vanochtend door agenten doorzocht, volgens Vergara is dat een aantasting van zijn parlementaire onschendbaarheid. Ook vielen agenten de woning van een ander oppositielid, Franklyn Duarte, binnen. "Het is duidelijk dat het dictatoriale regime burgers blijft ontvoeren", zei Duarte.