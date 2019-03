Overheid stapt in aardwarmteprojecten

De overheid gaat financieel deelnemen in projecten om aardwarmte te winnen voor de verwarming van huizen en gebouwen. Het kabinet wil de komende jaren beginnen met woonwijken van het gas af halen en aardwarmte of geothermie is dan één van de belangrijke alternatieven, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Energiebeheer Nederland (EBN), dat nu ook al deelneemt in alle olie- en gaswinningsprojecten in Nederland, zal daarom namens de overheid in geothermie stappen.

Bij geothermie wordt er diep in de bodem geboord naar warm water dat gebruikt wordt om kassen, huizen of gebouwen mee te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens via een andere leiding teruggepompt in de aardbodem. Op die manier wordt de bodem niet verstoord.

Beperkt risico

Het risico op aardbeving of andere ongelukken is beperkt maar als geothermie technisch verkeerd uitgevoerd wordt zijn er wel degelijk risico's op bevingen, gaslekken en verontreiniging van grondwater. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft het afgelopen jaar projecten in Groningen en Limburg stilgelegd om ongelukken te voorkomen.

Vanwege de verwachte toename van het aantal geothermie-projecten voor de verwarming van wijken worden de regels aangescherpt. De geologische kennis van de aardbodem van EBN moet de kans op ongelukken tegen gaan.

De financiële deelname van EBN moet ertoe leiden dat aardwarmte-projecten ook voor andere partijen een stabiele investering zijn. Naar verwachting kan in de toekomst twintig procent van de verwarming van huizen en gebouwen komen van aardwarmte.

De rol van EBN bij het ontwikkelen van aardwarmteprojecten komt op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Tot volgend jaar is die rol voor projectontwikkelaars nog vrijwillig. Vanaf volgend jaar is de overheidsdeelname wettelijk geregeld via een wijzing van de Wet op de Mijnbouw.