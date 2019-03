Picnic is snelst groeiende bedrijf van Nederland

Online supermarkt Picnic is het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Dat zegt de Erasmus Universiteit Rotterdam, die een lijst van de 250 snelst groeiende ondernemingen samenstelde.

In drie jaar tijd, van eind 2015 tot eind 2018, hebben deze 250 bedrijven gezamenlijk meer dan 40.000 banen gecreƫerd, aldus de universiteit. Na Picnic volgen Takeaway.com (het moederbedrijf van Thuisbezorgd) en cosmeticaketen Rituals.

De onderzoekers stelden de lijst samen op basis van de procentuele en absolute groei van het aantal banen bij de bedrijven in drie jaar tijd. Zo groeide het aantal banen bij Picnic jaarlijks gemiddeld met 162 procent. In totaal kwamen er in drie jaar 1697 banen bij bij het bedrijf.

Drie provincies zijn goed voor meer dan de helft van de 250 snelste groeiers. Noord-Holland heeft de meeste snelgroeiers (62, waarvan 39 uit Amsterdam), dan komt Zuid-Holland (52, waarvan 22 uit Rotterdam) en dan Noord-Brabant met 48 bedrijven.