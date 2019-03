De duif van meer dan een miljoen heeft een bodyguard

Postduif Armando in het Vlaamse Ingelmunster is waarschijnlijk de best bewaakte duif van de Benelux. Het dier werd zondag op een veiling voor 1,25 miljoen euro verkocht aan een Chinese investeerder.

Vlaamse media melden dat Armando 24 uur per dag een bodyguard heeft. Een postduif van 1,2 miljoen euro is al snel doelwit van dieven. "Ik moet er niet aan denken dat iemand met hem aan de haal gaat", zegt zijn baasje Joël Verschoot in Het Nieuwsblad.

Verschoot sliep vorige week zelf nog in het duivenhok. Maar toen de gekte op de internetveiling opliep en de biedingen voor Armando richting het miljoen gingen, besloot hij een professionele beveiliger in te huren. Met een extra waakhond voor de uren dat er verder niemand thuis is.

Donderdag gaat Armando op reis naar zijn nieuwe eigenaar. En tot die tijd mag er niets mis gaan.