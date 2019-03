Spaanse rechter veroordeelt Charly T. tot anderhalf jaar cel

De Nederlandse scholier Charly T. is in Spanje door een kinderrechter in Alicante veroordeeld tot anderhalf jaar cel en twee maanden ondertoezichtstelling. Volgens de rechtbank is bewezen dat T. zich schuldig maakte aan het seksueel misbruik van twee Britse meisjes in een bungalowpark.

T. werd vorige week onverwachts vrijgelaten en mocht in Nederland de uitspraak van zijn zaak afwachten. De uitspraak betekent niet dat T. terug moet keren naar Spanje om zijn straf uit te zitten, zolang niet duidelijk is of er hoger beroep wordt aangetekend, zo zegt zijn advocaat. "Pas daarna is de veroordeling van T. definitief."

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens het proces vier jaar cel tegen T. voor misbruik van twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar. Hij ontmoette het tweetal vorig jaar tijdens zijn vakantie.

Altijd ontkend

Bij een definitieve veroordeling zal volgens T.'s advocaat Salvador Estevan rekening worden gehouden met de periode van zeven maanden waarin T. in voorarrest vastzat. Ook is het mogelijk dat T. in Nederland een eventuele straf uitzit.

Door de verdediging van T. is steeds gewezen op fouten tijdens het onderzoek in de zaak. Ook zouden de grondrechten van T. zijn geschonden door ondeugdelijk sporenonderzoek en het onjuist vertalen van de verklaringen van zowel T. als de twee meisjes die de aanklacht deden.

T. heeft het misbruik van de twee Engelse meisjes altijd ontkend. "Zelfs als ik een kleine veroordeling krijg kan ik daar niet mee leven", zei T. na zijn voorlopige vrijlating in gesprek met de NOS. "Ik ben onschuldig en ga net zo lang door tot ik word vrijgesproken. Elke dag die ik vastzat is er een te veel geweest."