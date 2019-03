Levenslang geëist tegen vier tattookillers voor moord medebendelid

Mogelijk is Kuut vermoord omdat hij geld gestolen had van een van de bendeleden, of omdat hij getuige was van een afrekening in Leiderdorp.

Hij is waarschijnlijk gedood met zijn eigen mes, zegt het OM. Eerst werd hij in z'n wang gesneden en later in zijn hals gestoken, die daarna nog werd doorgesneden. Dat gebeurde waarschijnlijk in een huis in Leerdam waar één van de tattookillers vaak verbleef.

Aangetaste leidingen

Maar in dat huis is geen enkel spoor gevonden dat duidt op moord. Volgens het OM is het zorgvuldig en professioneel gereinigd met caustic soda. "Zelfs de leidingen waren erdoor aangetast."

Opvallend is dat het OM nog twee verdachten in beeld heeft voor de moord op Kuut, onder wie Satudarah-oprichter Michel B. uit Enschede.