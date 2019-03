Megakerk Yerseke komt, alleen een paar meter lager

De gereformeerde gemeente mag in Yerseke een megakerk bouwen, zij het iets minder hoog dan gepland. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

Al jaren bestaan er plannen voor een kerk die plaats moet bieden aan 2000 gelovigen, met een parkeerplaats voor 350 auto's, een kosterswoning en een pastorie. De capaciteit kan nog worden uitgebreid tot 2800 kerkgangers.

Omwonenden maakten bezwaar: ze zijn bang voor verkeersoverlast, geluidshinder en aantasting van het landschap.

Klapstoeltjes

Van de Raad van State mag de kerk niet zo hoog worden als gepland: geen 31 maar 25 meter. Ook mag er maar één toren op komen van maximaal 45 meter, schrijft Omroep Zeeland.

Zo'n grote kerk is nodig, omdat de gereformeerde gemeente in Zeeland nog steeds groeit. De aanwas komt van nieuwe inwoners of van jonge gezinnen. Ook zijn er veel verenigingsactiviteiten in de kerk. Nu moeten mensen nog op klapstoeltjes de dienst bijwonen.

De bouw kost de gereformeerde gemeente waarschijnlijk zo'n 13 miljoen euro. De eerste plannen dateren al van 2003; diverse locaties zijn tussentijds afgevallen.