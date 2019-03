Kaasmeisje Alkmaar krijgt een vriendje: de kaasjongen

De nieuwe gastheren van de kaasmarkt krijgen, net als hun vrouwelijke collega's, streekdracht aan. In hun geval: een blauwe kiel met rode sjaal. En ze lopen op klompen. "We raden dubbele sokken aan, dan is het beter vol te houden. Want ze lopen er uren."

Er zijn al wel mannen op de wekelijkse kaasmarkt, maar die sjouwen een berrie met 150 kilo kaas of leggen de kazen neer op het Waagplein (de zetters).

De andere kaasstad, Gouda, zocht vorig jaar ook al naar kaasjongens.