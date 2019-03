Zeker 350 doden geteld na orkaan Idai

Het dodental als gevolg van de orkaan Idai is opgelopen tot boven de 350. Alleen al in Mozambique zijn volgens president Nyusi meer dan 200 doden geteld. Hij zei eerder al te vrezen voor meer dan duizend slachtoffers in zijn land. Honderden mensen worden nog vermist.

Orkaan Idai kwam vorige week donderdag aan land bij de Mozambikaanse havenstad Beira. Daarna trok de orkaan naar het westen, richting Zimbabwe en Malawi.

De harde wind en hevige buien hebben grote schade veroorzaakt. Ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Volgens het Rode Kruis zijn in centraal-Mozambique zeker 400.000 mensen dakloos geworden. Veel gebieden zijn onbegaanbaar en op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen.

Humanitaire ramp

Het Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp in Mozambique. De organisatie vreest dat door het vervuilde water ziektes worden verspreid, zoals hepatitis, acute diarree, cholera en malaria. Inmiddels is de hulpverlening op gang gekomen en zijn schepen met hulpgoederen onderweg.

Volgens de Verenigde Naties is de orkaan mogelijk de ergste door het weer veroorzaakte ramp ooit in zuidelijk Afrika.