Peilingwijzer Eerste Kamer: coalitiepartijen blijven op verlies staan

In de laatste speciale Peilingwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen blijft de coalitie met een gat van ongeveer tien zetels ver verwijderd van een meerderheid in de Eerste Kamer. Van de vier regeringspartijen staat alleen de ChristenUnie op een plusje, de anderen verliezen.

GroenLinks en vooral Forum voor Democratie winnen juist senaatzetels. Forum voor Democratie zou met 9 zetels binnenkomen. GroenLinks staat in deze Peilingwijzer op 7 Eerste Kamerzetels, een winst van 3.

Deze Peilingwijzer is gebaseerd op een 'simpel' gemiddelde van de aparte peilingen die de bureaus I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar Public hebben gehouden (zie kader). Het onderliggende onderzoek is gedaan vóór de aanslag in Utrecht. "Of die gebeurtenis een effect zal hebben op steun voor partijen kunnen we niet zeggen", zegt politicoloog Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer. "Peilingen betreffen een momentopname van de politieke steun voor partijen. Recente gebeurtenissen kunnen de peilingen nog beïnvloeden. Bovendien maakt een aanzienlijk deel van de kiezers pas in de laatste dagen voor de verkiezingen een definitieve keuze."

VVD nog wel grootste

De VVD blijft volgens deze Peilingwijzer met 12 zetels de grootste in de Eerste Kamer. Dat is wel 1 zetel minder dan nu. Forum voor Democratie, PVV en GroenLinks volgens met respectievelijk 9, 8 en 7 zetels, maar daarbij moet wel worden bedacht dat er een onzekerheidsmarge bestaat van 1 of 2 zetels. "We kunnen dus niet met zekerheid zeggen of Forum voor Democratie momenteel groter is dan dan de PVV en GroenLinks", aldus Louwerse.