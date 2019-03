Barnier: alleen uitstel brexit als dat zin heeft

Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar over de brexit, heeft gezegd dat een uitstel van de vertrekdatum van de Britten uit de EU goed gemotiveerd en zinvol moet zijn. Tien dagen voor de deadline van 29 maart, riep hij de Britse regering ertoe op duidelijkheid te verschaffen en met een plan te komen.

Het voortduren van de huidige onzekerheid kost bedrijven geld en levert politieke schade op, zei Barnier vandaag in Brussel. Hij liet doorschemeren dat een uitstel alleen zinvol is als daardoor de kans op ondertekening van de brexitdeal vergroot wordt.

Bovendien moet het verzoek om uitstel unaniem door de andere 27 lidstaten goedgekeurd worden. Barnier zei dat de 27 landen een verzoek tot uitstel goed moeten afwegen.

Merkel

Bondskanselier Merkel heeft verklaard dat ze zo lang mogelijk zal strijden voor een ordentelijk vertrek van de Britten uit de EU. De belangen van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staan op het spel, zegt Merkel.

Haar minister voor Europese Zaken Michael Roth zei dat het geduld van Europa door de Britten op de proef wordt gesteld. Hij dringt er bij Londen op aan snel een concreet voorstel te doen. Zijn Franse ambtgenoot Nathalie Loiseau vraagt zich of uitstel wel zin heeft. Tijd geven is de oplossing niet, Londen moet een besluit nemen, zei ze.

Impasse

Bijna drie jaar na het referendum in het Verenigd Koninkrijk over de vraag of de Britten uit de Europese Unie moeten stappen, is het nog altijd onzeker of de brexit doorgaat, en wanneer dat zal gebeuren.

De brexit is hét thema van de Europese top die overmorgen in Brussel begint. Premier May zal op de top voorstellen de brexit met zeker drie maanden uit te stellen, nu haar plan om de brexit-overeenkomst nogmaals aan het Lagerhuis voor te leggen door parlementsvoorzitter Bercow is getorpedeerd. Zijn argument, op basis van een parlementsregel uit de vroege zeventiende eeuw, is dat een voorstel niet in ongewijzigde vorm nogmaals in stemming kan worden gebracht. Mogelijk wordt zelfs een uitstel van twee jaar verleend.

Na de Europese top zal het Lagerhuis maandag nog een debat houden over de vraag hoe de impasse over de brexit doorbroken kan worden.

DUP

De Noord-Ierse partij DUP, die de regering van premier May gedoogsteun geeft, blijft gekant tegen de brexitdeal die May met de EU gesloten heeft en die tweemaal door het Lagerhuis is afgewezen.

Nigel Dodds, vice-fractievoorzitter van de DUP, zei dat de kans dat zijn partij de brexitdeal zal steunen niet groter is geworden, ondanks "het goede gesprek" dat hij vandaag met de regering heeft gehad. De DUP blijft gekant tegen de grensregeling met Ierland, dat lid blijft van de Europese Unie.