NOS-verkiezingsdebat over Provinciale Statenverkiezingen gaat door

Het NOS-verkiezingsdebat over de de Provinciale Statenverkiezingen gaat door. Het debat is vanavond in het Huis der Provincie in Arnhem.

Door de aanslag in Utrecht gisteren was er sprake van dat het debat misschien niet zou doorgaan. Maar nu de politieke partijen hebben besloten de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten te hervatten, vindt de NOS het gepast het debat te laten plaatsvinden zoals met de partijen was afgesproken. Dat wil zeggen aan de hand van stellingen die door de partijen zijn ingebracht.

De dertien partijen is aangeboden aan het begin van het debat kort stil te staan bij de gebeurtenissen in Utrecht.

Daarna staan de partijleiders in één-op-één debatten tegenover elkaar. Door loting is bepaald welke politici het tegen elkaar opnemen.