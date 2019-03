Italiaans operahuis La Scala wil alsnog geen geld van Saudi-Arabië

Het operahuis La Scala in Milaan heeft een sponsoraanbod van Saudi-Arabië afgewezen. Het besluit volgt op kritiek die politieke partijen en mensenrechtengroepen hebben geleverd, nadat bekend was geworden Saudi-Arabië in vijf jaar tijd vijftien miljoen euro in de cultuurtempel wilde steken. De al overgemaakte drie miljoen euro wordt teruggestort.

De sponsorafspraak die de La Scala-directeur met de Saudische minister van Cultuur had gemaakt, zou Saudi-Arabië een prestigieuze zetel in het bestuur van La Scala hebben opgeleverd. Ook was afgesproken dat Saudische kinderen een opleiding aan een muziekopleiding van La Scala konden volgen.

Toen dat nieuws eerder deze maand bekend werd, liet Lega-leider, vicepremier en Milanees Matteo Salvini weten dat hij het een slecht idee vond. "Sommige mensen heb ik liever niet. Ik heb liever dat La Scala vrij, onafhankelijk en autonoom blijft", zei hij. "Als de Zwitsers in La Scala zouden investeren, zou ik daar geen probleem mee hebben."