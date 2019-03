CPB: pensioenleeftijd bevriezen op 66 jaar kost vele miljarden

Sinds 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2020 stijgt die naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. In 2022 wordt dat 67 jaar en 3 maanden en in 2023 en 2024 blijft die hetzelfde. Of de pensioenleeftijd daarna verder stijgt, hangt af van hoe de levensverwachting zich ontwikkelt.

Het kabinet ziet niets in een bevriezing van de pensioenleeftijd. Wel heeft de regering eerder laten weten ervoor open te staan om de AOW-leeftijd minder hard te laten meestijgen met de levensverwachting. Ook in dat geval komen er extra kosten bij kijken, al zullen die wel minder hoog zijn. Die kosten zullen betaald moeten worden door werkgevers en werkenden, via belastingen en premies.