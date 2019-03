Rutte: Nederland opgeschrikt door aanslag

De gebeurtenissen in Utrecht geven een gevoel van ongeloof en afschuw. Dat heeft premier Rutte zojuist gezegd op een persconferentie in Den Haag.

Volgens Rutte is er nog veel onduidelijk, maar is ons land opgeschrikt door een aanslag, waarbij een terroristische motief niet wordt uitgesloten. "Er zijn gewonden, en mogelijk ook dodelijke slachtoffers."

"Als het inderdaad om terreur gaat is dat een aanval op onze beschaving, op onze tolerante, open samenleving. In dat geval is er maar één antwoord mogelijk: Onze rechtstaat, onze democratie is sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid en geweld. Nooit." Rutte zei dat de absolute prioriteit nu is om de dader of daders te pakken.

Minister Grapperhaus van Justitie riep iedereen op de aanwijzingen van de autoriteiten nauwgezet op te volgen. "Wees maximaal alert op uzelf en uw omgeving. Maar blijf ook rustig."