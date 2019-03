Gewonden door schoten in tram Utrecht, terroristisch motief niet uitgesloten

De omgeving rond het plein is afgezet. Het tramverkeer is stilgelegd en de linkerrijstrook van de A12 is dicht om hulpdiensten op weg naar het 24 Oktoberplein de ruimte te geven.

Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen om assistentie te verlenen. Volgens de vakbond ACP zijn politiemensen die langzaamaanacties hielden voor een beter pensioen opgeroepen om hun actie te beëindigen en naar het 24 Oktoberplein te gaan.

Een ooggetuige zegt dat hij een gewonde uit de tram zag rennen. Ze was in haar borstkas geraakt en had bloed op haar handen en kleren. "Ik heb haar mijn auto binnengehaald en haar geholpen. Toen de politie kwam, was ze bewusteloos."